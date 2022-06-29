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تعرف على أسعار الدواجن فى مصر.. اليوم تسجل 40 جنيها للمستهلكين

الأربعاء، 29 يونيو 2022 07:00 ص
تعرف على أسعار الدواجن فى مصر.. اليوم تسجل 40 جنيها للمستهلكين دواجن
كتب إسلام سعيد

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لليوم الرابع على التوالى، استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء عند مستويات تراوحت من 34-35 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، ويصل سعر الكيلو للمستهلك حوالى 40 جنيها، ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى وذلك وفق تكاليف النقل وكذلك أرباح التجار، فى حين شهد سعر البيض ارتفاعا ملحوظا:
 
 

متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم

سعر كيلو الأبيض 34 جنيها للكيلو بالمزرعة
 
سعر الساسو فى المزرعة 47 جنيها للكيلو
 
كتكوت أبيض يسجل سعر 5.45 جنيها إلى 6 جنيهات.
 
كتكوت ساسو 4.25 إلى 5.25 جنيها للكيلو.
 
أمهات بيضاء 27 جنيهات.
 
 

أسعار البيض فى مصر

وسجلت أسعار كرتونة البيض فى المزارع ارتفاعا ملحوظًا عند مستوى 61 جنيها للبيض الأبيض وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 63 جنيها وكرتونة البيض البلدى 64 جنيها، وهذه الأسعار بارتفاع 6 جنيهات عن تداولات منتصف الأسبوع الماضى.
 
 

فراخ

بيض

سعر الفراخ

سعر الدواجن

سعر البيض



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