تعرف على أسعار الدواجن فى مصر.. اليوم تسجل 40 جنيها للمستهلكين

كتب إسلام سعيد

لليوم الرابع على التوالى، استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء عند مستويات تراوحت من 34-35 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، ويصل سعر الكيلو للمستهلك حوالى 40 جنيها، ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى وذلك وفق تكاليف النقل وكذلك أرباح التجار، فى حين شهد سعر البيض ارتفاعا ملحوظا:



متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر كيلو الأبيض 34 جنيها للكيلو بالمزرعة

سعر الساسو فى المزرعة 47 جنيها للكيلو

كتكوت أبيض يسجل سعر 5.45 جنيها إلى 6 جنيهات.

كتكوت ساسو 4.25 إلى 5.25 جنيها للكيلو.

أمهات بيضاء 27 جنيهات.