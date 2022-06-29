اليوم السابع
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تسليم أهالى عقار الدخيلة المنهار وحدات سكنية بمدينة بشاير الخير.. صور

الأربعاء، 29 يونيو 2022 05:20 م
تسليم أهالى عقار الدخيلة المنهار وحدات سكنية بمدينة بشاير الخير.. صور تسليم أهالى عقار الدخيلة المنهار وحدات سكنية
الإسكندرية - جاكلين منير

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تسلم اليوم أهالى عقار الدخيلة المنهار بحى العجمى والبالغ عددهم 17 أسرة الوحدات السكنية التى تم توفيرها لهم بمدينة بشاير الخير 1 و 2 شاملة الآثاث والأجهزة الكهربائية والمنزلية مجانًا للأهالي.

جاء ذلك بعد التقاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالأهالى المتضررين، وإبلاغهم رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى أمر بالدعم الكامل لهم وتوفير وحدات سكنية لهم.

وقال المحافظ إنه فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة والبدء فى نقل الأهالى المتضررة، فقد تم التنسيق مع فرع الهيئة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية والتى سهلت جميع الإجراءات لإجراء القرعة العلنية، ثم تسليم الأهالى مباشرة الوحدات السكنية، لافتاً أن التسليم جاء فى وقت قياسى عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية لهم.

جاءت أعمال القرعة العلنية وتسليم الوحدات السكنية بحضور العقيد أحمد عباس المدير التنفيذى لمشروع التطوير الحضارى بشاير الخير، والدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية و السيد موسى رئيس حى العجمى، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

الأسرّة
الأسرّة

 

الأهالى خلال تسلم الوحدات السكنية
الأهالى خلال تسلم الوحدات السكنية

 

الاهالى يتسلمون الوحدات
الاهالى يتسلمون الوحدات

 

الأهالى يتسلمون وحدات سكنية
الأهالى يتسلمون وحدات سكنية

 

القرعة
القرعة

 

المطبخ
المطبخ

 

تسليم الوحدات
تسليم الوحدات

 

تسليم أهالى عقار الدخيلة المنهار وحدات سكنية بمدينة بشاير الخير
تسليم أهالى عقار الدخيلة المنهار وحدات سكنية بمدينة بشاير الخير

 


الاسكندرية

بشاير الخير

الدخيلة

تطوير العشوائيات



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