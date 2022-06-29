اليوم السابع
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تحرير 617 مخالفة لمخابز فى حملات رقابية خلال 24 ساعة

الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:44 ص
تحرير 617 مخالفة لمخابز فى حملات رقابية خلال 24 ساعة مخبز- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت أجهزة الأمن حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (465) قضية تموينية بمضبوطات بلغت  أكثر من  (45) طن مواد غذائية وغير غذائية.
 
 
وفى مجالى حجب السلع الإستراتيجية والإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من (12.5) طن مواد غذائية وغير غذائية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط قرابة  (28) طنا، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (617) قضية من بينها (159)  قضية "خبز ناقص الوزن و (169)  قضية "خبز غير مطابق للمواصفات "، وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط (3) قضايا بمضبوطات بلغت  قرابة (8) طن أقماح محلية.
 
 

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