وأوضح اللواء الأحمدي - في تصريح خاص إلى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة - أن اجمالي عدد حجاج القرعة الذين وصلوا الأراضي المقدسة حتى الان، بلغ 5 الاف و904 حجاج، يمثلون 24 محافظة.



وأضاف أن مسئولي بعثة حج القرعة، يعملون على مدار الساعة؛ لسرعة انهاء اجراءات وصول ضيوف الرحمن الى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وتسكينهم بالفندقين اللذين تم التعاقد عليهما، والمواجهين للمسجد النبوي الشريف.



وفيما يتعلق بالحالة الصحية للحجاج، أكد مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج المصرية، أن الحالة الصحية العامة للحجاج جيدة، مشيرا الى أن بعثة القرعة وفرت عيادة طبية كبيرة للحجاج بالمدينة المنورة، فيما قامت وزارة الصحة بتجهيزها بالمستلزمات الطبية اللازمة؛ لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للحجيج.



وكان اللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج المصرية، قد أعلن في وقت سابق، استمرار الجسر الجوي بين مصر والسعودية على مدى الأيام المقبلة، لنقل باقي حجاج البعثة إلى المدينة المنورة؛ لينعموا بزيارة الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، قبل تفويجهم إلى مكة المكرمة لآداء شعائر العمرة والاستعداد للحج.