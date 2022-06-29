اليوم السابع
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بسبب شاحنة الموت.. "حقوق الإنسان" تدعو إلى ضرورة توفير مسارات آمنه للهجرة

الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:09 ص
بسبب شاحنة الموت.. "حقوق الإنسان" تدعو إلى ضرورة توفير مسارات آمنه للهجرة مهاجرين - ارشيفيه
كتبت : هند المغربي

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أعربت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، رافينا شامداساني، عن انزعاج شديد من التقارير التي تفيد بأنه تم العثور على ما لا يقل عن 46 جثة لمهاجرين في شاحنة مهجورة في سان أنطونيو، تكساس في الولايات المتحدة الامريكية ، على ما يبدو أنهم عبروا الحدود.

وقالت المسؤولة الأممية "هذه ليست أول مأساة من هذا القبيل، وهي توضح مرة أخرى الحاجة الماسة إلى مسارات آمنة منتظمة للهجرة، وكذلك لمساءلة الأشخاص الذين أدى سلوكهم بشكل مباشر إلى مثل هذه الخسائر في الأرواح."

وفى وقت سابق استنكرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين الحوادث التي أدت إلى وفاة المهاجرين عند محاولتهم عبور الحدود بين المغرب إلى إسبانيا.

وفي بيان، قالت اللجنة: "لقد روّعتنا وفاة هؤلاء المهاجرين الذين كانوا يعتزمون عبور الحدود بحثا عن حياة أفضل قائمة على حقوق الإنسان المشروعة"، ولم يتحدد بعد ما إذا كان الضحايا قد لقوا حتفهم وهم يسقطون من السياج، أو في تدافع، أو نتيجة لأي إجراءات قام بها ضباط مراقبة الحدود وحث الخبراء المستقلون الدولتين على إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومحاسبة المسؤولين.

ولتجنب تكرار مثل هذه المآسي، طلبت اللجنة من المغرب وإسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى توسيع نطاق توافر مسارات للهجرة الآمنة والمنظمة، واتخاذ إجراءات تضمن وتحترم الحق في طلب اللجوء والحصول عليه.

 

 

 


الامم المتحدة

مهاجرين

هجرة

تكساس



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