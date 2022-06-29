بروتوكول تعاون لإنشاء مركز لخدمة ودعم ذوى الهمم بجامعة حلوان

كتب محمد صبحى

وقع الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان ، والدكتورة كوينسي دير مودى، مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بروتوكول تعاون، لإنشاء مركز لخدمة ودعم ذوى الهمم بالجامعة خلال العامين القادمين،، وتم توقيع البروتوكول بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور صابر عبد الغني مدير مركز التميز للأفراد ذوي الإعاقة بالجامعة.

ومن جانبه، قال الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، إن الجامعة ترعى ابنائها الطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة وتهتم بهم وتحرص على ازاله اى عقبات امامهم وتقديم كافة التسهيلات لهم، وتهيئة بيئة مناسبة لهم، لتحقيق رسالة الجامعة نحو تلك الفئة المهمة فى المجتمع، مؤكدا أن إنشاء هذا المركز يعتبر خطوة هامة لدمج هؤلاء الطلاب مع مجتمع الجامعة ودعما لحقوقهم وتوفير التيسيرات المناسبة لهم.

وأضاف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ان الجامعة بصدد تطوير الخدمات المقدمة لذوي الهمم داخل كليات الجامعة، وكذلك بصدد وضع سياسات ونظم تتلائم مع كافة الاعاقات، ومتابعة هؤلاء الطلاب الذين هم جزء لايتجزأ من المجتمع الجامعى من خلال إنشاء إدارة لمتابعة شكاوى الطلاب داخل مركز ذوي الهمم.

وأوضح الدكتور صابر عبد الغنى مدير مركز التميز للأفراد ذوي الإعاقة أن الجامعة بصدد إنشاء العديد من أقسام داخل المركز، حيث يتضمن خدمة الطلاب ذوى الإعاقة فى كافة المجالات.

وفى ذات السياق شمل البروتوكول 15 جامعة حكومية إلى جانب منظمة امديست الأمريكية، وسيتم تمويل هذه المراكز من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والجدير بالذكر أن برنامج منح الجامعات الحكومية الخاص بمبادرة التعليم العالي (الأمريكية – المصرية) يهدف لخدمة الاحتياجات الأكاديمية والبدنية والمجتمعية للطلاب ذوي الهمم داخل الحرم الجامعي وتعزيز المساواة في الحصول على التعليم العالي لذوي الهمم داخل الجامعات.

وعلى هامش توقيع البروتوكول تم عقد العديد من الجلسات لمناقشة قانون رقم 10 لسنه 2018 لذوي الإعاقة وشرح تفصيلي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال تطبيق القانون وموضوعات اخرى في كيفية تأهيل وتجهيز الجامعات حتى تتناسب مع الاشخاص ذوي الإعاقة.