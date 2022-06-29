برنامج الأغذية العالمي يخفض مساعداته الإضافية لليمن

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أعلن برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء خفضا إضافيا لمساعداته لليمن بسبب النقص الحاد للتمويل والتضخم العالمي فضلًَا عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.



وذكر البرنامج - في بيان أوردته قناة (اليمن) الإخبارية - أنه بسبب النقص الحاد في التمويل وتداعيات الأزمة الأوكرانية إلى جانب التضخم المشهود على المستوى العالمي، اضطر لتقليص الدعم المقدم لخمسة ملايين يمني إلى أقل من 50%، من الاحتياجات اليومية في حين سيتم تقليص المساعدات لبقية المستفيدين البالغ عددهم ثمانية ملايين يمني إلى نحو 25 % من احتياجاتهم اليومية.



وأوضح أنه سيتم أيضا إيقاف أنشطة تعزيز القدرة على الصمود وسبل كسب العيش والبرامج التغذوية وأنشطة التغذية المدرسية لأربعة ملايين مستفيد، فيما سيستمر تقديم المساعدات ضمن هذه الأنشطة والبرامج لنحو 1.8 مليون شخص فقط، مؤكدا مواصلته لبذل أقصى الجهود في سبيل حشد التمويل والموارد المطلوبة لاستئناف تقديم هذه المساعدات.