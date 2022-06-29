اليوم السابع
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أكرم القصاص
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برلمان الإكوادور يرفض مذكرة إقالة رئيس البلاد من منصبه

الأربعاء، 29 يونيو 2022 09:34 ص
برلمان الإكوادور يرفض مذكرة إقالة رئيس البلاد من منصبه رئيس الإكوادور جييرمو لاسو
أ ش أ

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رفض البرلمان في الإكوادور مذكرة بعزل الرئيس "جييرمو لاسو" من منصبه والذي يواجه احتجاجات للسكان الأصليين على غلاء المعيشة في البلاد منذ أسبوعين.


وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء أن مذكرة الإقالة حصلت على تأييد 80 صوتا فيما كان يحتاج تمريرها إلى 92 صوتا وذلك وفقا للنتائج التي أعلنها الأمين العام للبرلمان "ألفارو سالاسار" في جلسة تم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.


وكان رئيس الإكوادور "جييرمو لاسو" قد أعلن في وقت سابق أنه سيخفض أسعار البنزين والسولار وذلك في محاولة لإنهاء الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي بدأت قبل أسبوعين وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 6 قتلى.


يذكر أنه منذ 13 يونيو الماضي، تظاهر آلاف السكان الأصليين في كل أرجاء البلاد احتجاجا على غلاء المعيشة والمطالبة خصوصا بخفض أسعار المحروقات وتقدر الشرطة أعدادهم بنحو 10 آلاف في العاصمة.


الإكوادور

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