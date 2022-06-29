اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يونيو 2022 01:29 ص
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انقطاع مياه الشرب 5 ساعات عن مركز كفر شكر بالقليوبية اليوم

الأربعاء، 29 يونيو 2022 01:00 ص
انقطاع مياه الشرب 5 ساعات عن مركز كفر شكر بالقليوبية اليوم قطع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مركز ومدينة كفر شكر، اليوم الأربعاء، لمدة 5 ساعات، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.
 
وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه لربط خط طرد بولى إيثيلين قطر 560 مم لمحطة رفع صرف صحى تصفا الرئيسية لأعمال محور شرق الرياح التوفيقى بكفر شكر.
 
وتابعت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة من الانقطاع، وحال طلبها الاتصال على رقم الخط الساخن 125 & 01200288880.
 

 


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