انقطاع مياه الشرب 5 ساعات عن مركز كفر شكر بالقليوبية اليوم

وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه لربط خط طرد بولى إيثيلين قطر 560 مم لمحطة رفع صرف صحى تصفا الرئيسية لأعمال محور شرق الرياح التوفيقى بكفر شكر.

وتابعت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة من الانقطاع، وحال طلبها الاتصال على رقم الخط الساخن 125 & 01200288880.