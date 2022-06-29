انتخاب أول امرأة لرئاسة البرلمان الفرنسي

اختارت الغرفة الأدنى للبرلمان الفرنسي يائيل براون-بيفيه من تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي رئيسة جديدة لها، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب.

جاء انتخاب براون-بيفيه في أولى جلسات البرلمان منذ خسر حزب ماكرون أغلبيته واستعد للتعامل مع مقترحات مواجهة التضخم وحماية حقوق الإجهاض.

مازال تحالف ماكرون الوسطي "معا" يحظى بأكبر عدد من مقاعد الجمعية الوطنية لكن هذا لا يكفي لتبني قوانين بسهولة.

يذكر أن براون-بيفيه اشتراكية سابقة انضمت لحزب ماكرون عام 2016 ، وهي حديثة العهد نسبيا بالتشريع، واختيرت في اقتراع سري على مرشحي الأحزاب المنافسة.