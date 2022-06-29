اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 يونيو 2022 02:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

انتخاب أول امرأة لرئاسة البرلمان الفرنسي

الأربعاء، 29 يونيو 2022 01:50 ص
انتخاب أول امرأة لرئاسة البرلمان الفرنسي البرلمان الفرنسى
أحمد علوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختارت الغرفة الأدنى للبرلمان الفرنسي يائيل براون-بيفيه من تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي رئيسة جديدة لها، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب.

جاء انتخاب براون-بيفيه في أولى جلسات البرلمان منذ خسر حزب ماكرون أغلبيته واستعد للتعامل مع مقترحات مواجهة التضخم وحماية حقوق الإجهاض.

مازال تحالف ماكرون الوسطي "معا" يحظى بأكبر عدد من مقاعد الجمعية الوطنية لكن هذا لا يكفي لتبني قوانين بسهولة.

يذكر أن براون-بيفيه اشتراكية سابقة انضمت لحزب ماكرون عام 2016 ، وهي حديثة العهد نسبيا بالتشريع، واختيرت في اقتراع سري على مرشحي الأحزاب المنافسة.

 


فرنسا

البرلمان الفرنسى

رئيس البرلمان الفرنسى

ماكرون



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة