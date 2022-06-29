"الهولو دكتور".. خدمة تدشنها السعودية لتقديم خدمات طبية لضيوف الرحمن

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دشّن وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، خدمة (الهولو دكتور) للاستشارات الطبية، التي يتم من خلالها تقديم خدمات طبية حديثة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، عبر تقنية الاتصال المرئي.



وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء أن هذه الخدمات تشمل "الكشف والتشخيص وصرف العلاج" من خلال التواصل المباشر مع أطباء مستشفى صحة الافتراضي في الرياض.



وقال الجلاجل، إن الوزارة استعدت مبكرًا لحج هذا العام 1443هـ عبر منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة، شملت مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف عالية التجهيز، تحت إشراف طواقم طبية وفنية وإدارية تضم الكودار المؤهلة والمدربة على العمل في موسم الحج.



وأشار إلى أنه يجرير بط العديد من الخدمات الطبية ضمن (الهولو دكتور) التي يُقدمها المستشفى مع مستشفيات المشاعر المقدسة لتقديم الدعم والمساندة الطبية اللازمة لضيوف الرحمن، فيما جرى تجهيز طواقم طبية متكاملة من مستشفى صحة الافتراضي بإشراف من استشاريين في العديد من التخصصات الدقيقة، يعملون على مدار الساعة في 3 أقسام أساسية هي، الأشعة الافتراضية، والسكتات الدماغية الافتراضية، والعناية المركزة الافتراضية.



