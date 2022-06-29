اليوم السابع
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"المقرأة النموذجية" أحدث أنشطة إدارة شئون القرآن بالأوقاف.. تعرف عليها

الأربعاء، 29 يونيو 2022 09:37 م
"المقرأة النموذجية" أحدث أنشطة إدارة شئون القرآن بالأوقاف.. تعرف عليها المقارئ القرآنية
كتب على عبد الرحمن

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قالت وزارة الأوقاف، إن المقرأة النموذجية أحدث أنشطة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، هي التي تضم 8 على الأقل من أئمة المساجد الكبرى والجامعة أصحاب الصوت الحسن وتعقد مرة كل أسبوع بواقع مقرأة على الأقل بكل محافظة.
 
ودعت الوزارة في بيان اليوم، جميع المديريات ترشيح الأئمة الأندى صوتًا ممن سبق إيفادهم للخارج قراء ، أو اجتازوا مسابقة أئمة صلاة التراويح الفئة الأولى ، أو ممن اجتازوا مسابقات المساجد الكبرى ومساجد آل البيت ، وموافاة الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم بأسمائهم في موعد أقصاه الاثنين القادم ، تمهيدًا لانعقاد هذه المقارئ .
 
وأكدت وزارة الأوقاف، صرف مكافآت لجميع أعضائها الذين سيتم اعتمادهم من القطاع الديني ، إضافة إلى ما يتقاضونه من عضوية المقرأة الأساسية المسجلين بها ، مع منح كل منهم صفة عضو مقرأة نموذجية وإعطائه "كارنيهًا" بذلك .
 
وأكدت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق أنه فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، ومن أهمها:
1.التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين. 
2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف. 
3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة". 
4.انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال. 
5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور. 
6.عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية .
7.التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل . 
8.التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف .
9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى . 

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