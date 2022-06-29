المفتى: 30 يونيو استجابة لإرادة الشعب برفض الخضوع لتهديد جماعات التطرف والإرهاب

كتب لؤى على

توجَّه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.

وقال مفتي الجمهورية في كلمته، اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو: نتقدَّم بخالص التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وأدعو جموع الشعب المصري إلى المحافظة على روح الثورة العظيمة، والتكاتف خلف قيادته الحكيمة، وقواته المسلحة الباسلة، ومؤسساته الوطنية الرشيدة، والإصرار والعمل والإنتاج؛ وذلك من أجل رفعة وطننا الغالي، وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات لتحقيق المزيد من التنمية والاستقرار والازدهار في مختلف ربوع وطننا الغالي مصر.

وأكَّد مفتي الجمهورية أن ثورة 30 يونيو جاءت استجابةً طبيعية لإرادة الشعب المصري العظيم الذي رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب، ووضع مصلحة الوطن والحفاظ على مقدَّراته فوق كل اعتبار.

وأوضح مفتي الجمهورية أن التحلي بروح ثورة 30 يونيو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من أهم المبادئ التي يجب التمسك بها في حربنا لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف وقوى الشر، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ مصرنا الغالية وقائدها وشعبها العظيم وخير أجناد الأرض من كل مكروه وسوء.

ودعا مفتي الجمهورية في كلمته جموعَ الشعب المصري إلى وحدة الصف والهدف، والتكاتف التام خلف قيادته السياسية الحكيمة في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب؛ لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن، وللعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان، وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية، مؤكدًا أنَّ مصرنا الغالية لا تزال تنتظر المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتلَّ مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب، سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.