المحكمة العليا بالسعودية تدعو إلى تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة مساء اليوم

كتب لؤى على

دعت المحكمة العليا السعودية المسلمين من جميع أنحاء المملكة ل تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأربعاء 30 ذي القعدة 1443 هجريا، وذلك عبر بيان للمحكمة العليا، نصه:

نص بيان للمحكمة العُليا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 158 / هـ ) وتاريخ 1 / 11 / 1443هـ، أن يوم الثلاثاء 1 / 11 / 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 31 / 5 / 2022م، هو المكمل لشهر شوال لعام 1443هـ ثلاثين يوماً، وأن يوم الأربعاء 2 / 11 / 1443هـ - حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 1 / 6 / 2022م هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1443هـ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأربعاء 30 / 11 / 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة حسب قرار المحكمة العليا ـ المذكور أعلاه ـ الموافق 29 / 6 / 2022م.

ووفقا لما جاء بـ"واس" فقد أوضحت المحكمة أنه على من يرى الهلال سواء بالعين المجردة أو بالمناظير، التوجه لأقرب محكمة إليه والإبلاغ وتسجيل شهادته إليها، أو يمكنه الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول لأقرب محكمة، ونوهت المحكمة بدورها على أنه كل من يمتلك القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، من خلال الانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.