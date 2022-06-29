المؤبد لعامل قتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى الخصوص بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد شاهين خلف رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر فاروق التلاوي وأحمد حسني حماد، وأمانة سر محمد جمال طايل، بالسجن المؤبد لعامل، بتهمة قتل زوجته باستخدام قطعة قماش قام بلفها حول رقبتها والضغط عليها إلي أن فارقت الحياة.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15808 لسنة 2021 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4254 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ل م"، 30 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، قتل المجنى عليها "هند ع ح ع"، ربة منزل، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لذلك أداة (قطعة قماشية) وقام بلفها حول عنقها عقب أن أحكم ربطها وضغط عليها بقوة فأحدثت بها الإصابات المبينة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتي أودت بحياتها قاصداً قتلها على النحو المبين بالتحقيقات.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة (قطعة قماشية) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بالعثور علي جثة ربة منزل بالخصوص داخل شقتها، جرى تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلي أن وراء الواقعة زوج المجني عليها بسبب خلافات أسرية بينهم، وكثرة التعدي عليها بعد عام ونصف من زواجهما.



وقال شهود العيان بالواقعة، إن المتهم "أحمد ل م"، وزوجته "هند .م"، لم يمر على زواجهما سوى عام ونصف، مشيرين إلى أنهما من المرج وقاما باستئجار شقة بمنطقة الخصوص بعد زواجهما، موضحين أنه فور مرور شهور على سكنهما بدأنا نسمع صوتهما يعلو بالخناقات والمشاكل داخل الشقة، وكان آخرها خناقة بالسكاكين والشوم بين أهالى الطرفين، قامت على إثرها الزوجة بترك المنزل ثم أخذ منقولاتها الزوجية من الشقة.



وتابع شهود العيان، أن الزوج سافر إلى دولة ليبيا للعمل هناك وظلت الزوجة عند أهلها فى المرج، وخلال الأسبوع الجارى شاهدناهما عائدين مرة أخرى ودخلا العمارة.



وأوضح شهود العيان: "رأينا الزوج يقوم بشراء بعض الاحتياجات والصعود إلى الشقة، ثم فوجئنا بأحد أقارب المجني عليها تطرق الباب وتنادي بصوت مرتفع، ولكن دون استجابة، وقررت الاستعانة ببعض الجيران وكسر باب الشقة، حيث عثروا على الزوجة مخنوقة مقتولة وملقاة على الأرض".