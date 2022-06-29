الكهرباء: 31 ألف ميجا وات إجمالى القدرات المضافة خلال 8 سنوات

كتبت رحمة رمضان

استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً حول انجازات قطاع الكهرباء خلال الفترة من 2014 حتى 2022 فى مختلف مجالات الكهرباء انتاجا ونقلا وتوزيعا، موضحا أن قطاع الكهرباء يعمل فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها.

و أضاف شاكر فى بيان له اليوم، أن الوزارة كانت حريصة على التخطيط المستقبلى لمجابهة التطور فى الطلب على الطاقة، مع الالتزام بالجودة في الاداء والخدمات ، حيث

بلغت إجمالي القدرات المضافة حوالى 31 ألف ميجا وات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة خلال ال8 سنوات الماضية.

وفيما يخص مشروعات انتاج الكهرباء من المصادر التقليدية استعرض شاكر الاتى:

- بلغت قدرات التوليد الكهربائية الإسمية حوالي 59893 ميجاوات.

- تم خلال الفترة إضافة قدرات توليد (بخارية– دورة مركبة– محطات ووحدات غازية- وحدات ديزل) لعدد (17) مشروع جديد بإجمالي قدرات حوالي 28676 ميجاوات على النحو التالى:

- تحويل عدد (6) محطات التوليد الغازية إلى دورات مركبة بإجمالى قدرات 2440 م.و.

- إنشاء عدد (5) محطات توليد بنظام الدورة المركبة بإجمالى قدرات 17400 م.و.

- إنشاء عدد (5) محطات توليد بخارية بإجمالى قدرات 5200 م.و.

- مشروع انشاء محطات ضمن الخطة العاجلة بإجمالى قدرات 3636 م.و.

ثانياً: مشروعات انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة:

- بلغت القدرات من طاقة الرياح 1634 ميجاوات.

- بلغت القدرات من الطاقة الشمسية حوالي 1631 ميجاوات.

- تم خلال الفترة إضافة قدرات توليد من الطاقات المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية والمائية) لعدد (9) مشروع بإجمالي قدرات حوالي 2616 ميجاوات منها 1491 م.و. من الطاقة الشمسية و1093 م.و.

بالنسبة لطاقة الرياح و32 م.و. من الطاقة المائية، وذلك على النحو التالى:

- محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 580 م.و.

- محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح (قطاع خاص( قدرة 513 م.و.

- محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية قدرة 26 م.و.

- مشروع توليد الكهرباء من طاقة الشمسية (قطاع خاص) قدرة 1465 م.و.

- محطة توليد كهرباء من الطاقة المائية قدرة 32 م.و.

ثالثاً: مشروعات شبكات نقل الكهرباء:

فى إطار إستراتيجية وزارة الكهرباء لتطوير محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة كان لابد من أن يواكب ذلك تطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء وإلارتقاء بها على مختلف الجهود، لذا قام القطاع بالعديد من إلاجراءات تهدف إلى تدعيم وتحديث الشبكة الكهربائية فى المجالات التالية:

محطات المحولات :

- بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالى حوالي 184.8 ألف ميجافولت أمبير.

- تم خلال الفترة الانتهاء من تنفيذ وتوسعة وإحلال وتأهيل محطات محولات قائمة بعدد (118) محطة محولات بإجمالى سعة 80.3 ألف م.ف.أ.، وذلك على النحو التالى:

- تنفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات لعدد (19) محطة على جهد 500/220/22 ك.ف. بسعة اجمالية 31.5 الف م.ف.أ.

- تنفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات لعدد (51) محطة على جهد 220/66/22 ك.ف.، وجهد 220/66/11 ك.ف. بسعة اجمالية 29.5 الف م.ف.أ.

- تنفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات لعدد (48) محطة على جهد 66/22 ك.ف.، وجهد 66/11 ك.ف. بسعة اجمالية 19.3 الف م.ف.أ.

خطوط نقل الكهرباء :

- بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالى حوالى 54.6 ألف كيلومتر

- تم خلال الفترة الانتهاء من تنفيذ وإحلال خطوط وكابلات بطول 9805 كم خطوط وكابلات وذلك على النحو التالى:

- تنفيذ وإحلال خطوط هوائية بطول حوالى 4126 كم على جهد 500 ك.ف.

- تنفيذ وإحلال خطوط هوائية بطول حوالى 3666 كم على جهد 220 ك.ف.

- تنفيذ وإحلال خطوط هوائية بطول حوالى 2013 كم على جهد 66 ك.ف

إنشاء مراكز التحكم :

- جاري العمل حاليا على إنشاء وتحديث عدد 6 مراكز تحكم إقليمية بشبكة نقل الكهرباء بكل من مناطق (مصر الوسطى، ومصر العليا، والقناة، والقاهرة، والاسكندرية، والدلتا).

- جارى تنفيذ عدد (5) مراكز تحكم كمرحلة أولى ضمن مشروع إنشاء وتطوير مراكز التحكم بشركات توزيع الكهرباء (عدد 47 مركز تحكم).

رابعاً: مشروعات توزيع الكهرباء:

- إضافة عدد 1187 لوحة توزيع جهد متوسط ليبلغ إجمالى لوحات التوزيع حوالى 4024 لوحة.

- إضافة 51030 محول توزيع جهد متوسط ليبلغ إجمالى عدد محولات التوزيع جهد متوسط حوالى 213 ألف محول بسعة إجمالية حوالى 95 ألف ميجافولت أمبير.

- إضافة 146.6 ألف كم من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض ليصل الاجمالى حوالى 560 ألف كيلومتر.

- تم تركيب حوالى 13 مليون عداد مسبوق الدفع وتركيب حوالي 213 ألف عداد ذكي.

- بلغت أطوال الموصلات المعزولة حوالى 698.8 ألف كيلومتر بنسبة 95% من أطوال الخطوط الهوائية بشبكة الجهد المنخفض.

خامساً : مشروعات الربط الكهربائي:

- تم اتخاذ العديد من الإجراءات فى إطار استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات حيث تم بتاريخ 5/10/2021 توقيع الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى مع ثلاث تحالفات لشركات عالمية ومحلية وتتكون من ثلاث محطات تحويل جهد عالى (بدر - المدينة المنورة - تبوك) خطوط هوائية جهد 500 ك.ف تصل أطوالها إلى نحو 1350 كم وكابلات بحرية جهد 500 ك.ف بطول 22 كم بتكلفة إجمالية 1.8 مليار دولار، والذى من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل عام 2026، وبإتمام الربط بين مصر والسعودية وانتهاء مشروعات الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي يكون قد تم ربط مصر بدول الخليج العربي وكذلك يكون قد تم ربط حوالي 98% من منظومة الكهرباء العربية بما يسمح بإنشاء بورصة عربية للكهرباء وسوق موحدة تنعكس أثارها على جميع الشعوب العربية.

- تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجاوات وجارى الإعداد للمرحلة الثانية وهى رفع القدرة المنقولة إلى 240 ميجاوات بعد قيام الجانب السودانى بتركيب أجهزة معوضات القدرة حيث تم التعاقد على تنفيذها من خلال الجانب المصرى ويمكن رفع القدرة المنقولة إلى 300 ميجاوات فى حالة قيام الجانب السودانى باحلال موصلات خط الربط داخل أراضيها.

- تم إجراء مزيد من الدراسات بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت، وتم التوصل للاتفاقيات التالية:

▪ بتاريخ 14/10/2021 تم توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين المصرى واليونانى بأثينا باليونان.

▪ بتاريخ 16/10/2021 تم توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين المصرى والقبرصى بنقوسيا بقبرص.

▪ بتاريخ 19/10/2021 تم توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان وذلك خلال

القمة الرئاسية الثلاثية.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى إنشاء إطار عام للتعاون لتمكين تنفيذ المخطط الزمني وتسهيل إجراءات التصاريح وتطوير وتنفيذ المشروع.

- كما يجرى حالياً اجراء الدراسات اللازمة لتدعيم ورفع جهد الربط الكهربائى القائمة بين مصر وكل من الأردن وليبيا.

سادساً: مشروع الضخ والتخزين:

- جاري استكمال إجراءات مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة المكون من عدد 8 وحدات قدرة كل منها (300 ميجاوات) بإجمالي قدرات (2400 ميجاوات) بالتعاون مع أحدى الشركات الصينية بنظام EPC+Finance، هذا وقد تم الانتهاء من التعاقد على الأعمال الاستشارية مع مكتب استشاري فرنسى، وتم خلال الزيارة الرئاسية للسيد الرئيس للصين خلال سبتمبر 2018 توقيع العقد المشروط مع الجانب الصينى، وتمت مراجعة مسودة التعاقد المبدئية وإبداء الملاحظات عليها والتواصل مع الاستشاري والمقاول تمهيداً لإعداد المسودة النهائية والبدء فى مرحلة التفاوض وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى 7 سنوات.

سابعاً الخدمات الذكية :

- فى إطار سعى قطاع الكهرباء لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يضمن توفير خدمات ذات جودة عالية متطابقة مع المواصفات والمعايير العالمية يتم تقديمها من خلال قنوات متعددة مثل :

- مراكز العملاء : يبلغ اجمالى عدد مراكز الخدمة 465 مركز وتم التعاقد مع استشارى لوضع خطة استراتيجية لتطوير الخدمات ومراكز الخدمة بما يتناسب مع التحول الرقمى للدولة .

- منظومة الشباك الواحد : تم تفعيل برنامج تقديم الخدمات من خلال الشباك الواحد لتقديم عدد (26) خدمة بشركات التوزيع ويتم سداد رسوم جميع هذه الخدمات بمراكز الخدمة التابعة لشركات التوزيع .وتم تعيل خدمات السداد الإلكترونى من خلال شركات الدفع افلكترونى للفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع .

- المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية :

· تم اطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية اعتباراً من 1/7/2020 بإتاحة تقديم طلبات الخدمة وسداد الرسوم على الموقع الالكترونى https://eservices.eehc.gov.eg

· وبلغت عدد الطلبات لخدمة تحويل الممارسات الى عدادات كودية حوالى 2255247 طلب.

· تم الانتهاء من تركيب عدد 1031063 عداد وجارى تركيب 261339 عداد.

· تم اطلاق عدد 25 خدمة على المنصة (تركيب عداد قانونى _ تركيب عداد بدل فاقد _ فحص عداد _ شهادة بيانات _ شهادة استهلاك ...)

· مستهدف خلال العام المالى 2022/2023 تطوير منظومة الخدمات بجميع شركات التوزيع من خلال منظومة موحدة وربطها بكافة الإدارات وبالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء .

- مصر الرقمية :

· متوقع اطلاق عدد (11) خدمة على منصة مصر الرقمية ( عداداتى ، استعلام عن الفواتير ، احسب فاتورتك ،تسجيل قراءة عداد ، شكاوى وأعطال ،اضافة عداد ، سداد فواتير ،تركيب عداد بدل فاقد ،فحص عداد ،شهادة بيانات ، شهادة استهلاك ).

- خدمات لذوى الاعاقة وصعوبات التخاطب :

· متوقع بنهاية العام المالى 2021/2022 اتاحة خدمات ذوى الاعاقة السمعية والبصرية لعدد (25) مركز ضمن البروتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

· تم اعداد تطبيقات خاصة بذوى الاعاقة السمعية والبصرية للتعريف بالخمات المقدمة من خلال مراكز الخدمة.

· تم اعداد تطبيق تواصل بين الموظفين والاشخاص ذوى الاعاقة السمعية عن طريق ترجمة لغة الاشارة .

- التحول الرقمى (توحيد قواعد البيانات) :

· فى إطار سعى قطاع الكهرباء ليكون جزء من منظومة التحول الرقمى للدولة تم تنفيذ مشروع توحيد قواعد البيانات لمشتركى الكهرباء والربط المكانى للمشتركين على خرائط المناطق واليوميات حيث تم الربط فى 15 محافظة لعدد 9432658 مشترك ومن المستهدف تنفيذ أعمال الربط لباقى المحافظات خلال 2022/2023.

- منظومة الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم الموحد (121) لتلقى الشكاوى والبلاغات :

· تم التعاقد منذ 6/2016 مع شركة اكسيد لتقديم خدمة Call Center لتلقى البلاغات والشكاوى من خلال الرقم الموحد 121 وتم استقبال أكثر من 14238709 مكالمة منذ بداية التعاقد وحتى 30/4/2022 ،

· وبلغ متوسط نسبة الاستجابة للبلاغات الفنية 99,9 % و البلاغات التجارية 99,8 %