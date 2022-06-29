القوى العاملة: 318 فرصة عمل للشباب من خلال ملتقى توظيف بالفيوم

كتبت آية دعبس

شاركت مديرية القوي العاملة بالفيوم في افتتاح الملتقى التوظيفى، والمنعقد بمركز شباب ناصر بالحادقة تحت رعاية المديرية، وبحضور فراج سعيد، وحسني عطا ممثلين من وزارة القوى العاملة ، وهناء محمود عبدالفتاح مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وفريق عمل المديرية من إدارة التشغيل و إدارة التخطيط وإدارة الرعاية وإدارة التدريب، بمشاركة 5 شركات من القطاع الخاص والاستثماري في مجالات التصنيع ومستحضرات التجميل والخدمات الأمنية وفرت 318 فرصة عمل للشباب من الجنسين تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وأوضحت مدير المديرية أن الملتقى شارك فيه أكثر من 310 شاباً وفتاة من الراغبين في العمل ، وبلغ عدد الشركات المشاركة في الملتقى خمس شركات، وأكدت مدير المديرية أن هذا الملتقى يأتي في ظل توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين في كافة أنحاء الجمهورية بالتعاون مع الشركات العاملة في المحافظات بما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين ليحيوا حياة كريمة وأسرهم.