اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يونيو 2022 03:24 م
أكرم القصاص
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القومية لضمان جودة التعليم تعتمدا كلية الاقتصاد المنزلى جامعة المنوفية

الأربعاء، 29 يونيو 2022 02:52 م
القومية لضمان جودة التعليم تعتمدا كلية الاقتصاد المنزلى جامعة المنوفية جامعة المنوفية
فريق المحافظات

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صرح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، بأن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أعلنت اعتماد كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة المنوفية، مما يعد إنجازا جديدا يضاف للجامعة والسعى لاعتماد جميع الكليات والبرامج.
 
 
وجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور شريف صبرى عميد الكلية ولفريق العمل بها من أعضاء هيئة التدريس وعاملين لطلاب لمجهوداتهم وتعاونهم للحصول على الاعتماد، مؤكدا أهمية الاعتماد الأكاديمي الذى يعد أحد الاتجاهات الحديثة في تطوير التعليم، وإطارًا مرجعيًا هاما لتقييم وتحسين الأداء في مؤسسات التعليم العالي، متمنيا مزيدا من التقدم لكلية الاقتصاد المنزلي التى تعمل على إعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل في مجالات التغذية وعلوم الأطعمة، التغذية العلاجية ، الملابس والنسيج، إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، الاقتصاد المنزلي التربوي، الصناعات الجلدية، من خلال برامج متطورة لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا تحكمها المعايير القومية القياسية.
 
 
 


 

 


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