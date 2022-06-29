القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد إيطالى إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة فى المجالات العسكرية المختلفة، استقبل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وفد إيطالى رفيع المستوى، برئاسة السفير الإيطالى بمصر ميشيل كوارونى، وباولو بالميتيرى المستشار التجارى والاقتصادى بالسفارة الإيطالية، وروبيرتو انامانى الملحق العسكرى بالسفارة الإيطالية، وذلك للتعريف بالجهاز والدور الحيوى الذى يقدمه فى خدمة المجتمعين العسكرى والمدنى، وفقاً لخطط علمية مدروسة تؤهله للقيام بالمهام التى يكلف بها على أكمل وجه.

وألقى اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً اعتزاز القوات المسلحة بالعلاقات الراسخة مع جمهورية إيطاليا وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز التعاون والشراكة بمختلف المجالات لكلا البلدين.

كما تباحث الطرفان نحو الشراكة فى مجالات صناعة الحديد، والصناعات المغذية لإنتاج وتصميم الأثاث، وتشغيل وإدارة الصوب الزراعية، وتكنولوجيا الرى الحديث، وصناعة عبوات الكرتون.

من جانبه، أشاد الوفد الإيطالى بالزيارة وما لمسه من دور فعال لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى تلبية مطالب المؤسسة العسكرية ودعم المجتمع المدنى.