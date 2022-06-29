القبض على 3 عناصر إجرامية يتاجرون فى الأسلحة النارية خلال حملة بالغربية

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية بالغربية، لاتهامهم بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بنطاق محافظتى "المنوفية – الغربية") لقيامهم بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتى الغربية والمنوفية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) ومديرية أمن الغربية تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بدائرة مركز شرطة طنطا وبحوزتهم (عدد 3 فرد خرطوش محلى الصنع - طبنجة معدلة - مبلغ مالى- عدد 4 هواتف محمولة) بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع وهواتف المحمول للاتصال بعملائهم.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة إسنا.. بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات" وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلٍ منهم بعدم التعرض للآخر.