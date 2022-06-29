اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يونيو 2022 09:08 م
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القبض على زوج قتل زوجته بـ"ضربة شومة" فى قنا

الأربعاء، 29 يونيو 2022 08:09 م
القبض على زوج قتل زوجته بـ"ضربة شومة" فى قنا حبس -أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي قنا.
 
 
كان قد تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد  مصرع ريهام أحمد محمد، 37 عاما، ربة منزل، مقيمة بقرية هو بنجع حمادي، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم في الواقعة زوج المجني عليها، حيث أنهي حياتها بضربة "شومة" على رأسها، بسبب خلافات زوجية.
 
وتم نقل الجثة إلى المستشفى وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

اخبار قنا

زوج يتخلص من زوجته

نجع حمادي

امن قنا



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