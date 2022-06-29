القبض على تجار عملة بالسوق السوداء فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة، لاتهامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول - والآخر له معلومات جنائية") بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى ويتخذان من دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على ( مبالغ مالية متنوعة لعملات "أجنبية – وطنية")، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.

وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم إشتبهت فى (عدد 4 أشخاص) حال توقفهم بجانب الطريق وبحوزتهم سيارة "ملك أحدهم" وباستبيان الأمر عُثر بداخل السيارة المشار إليها على (مبلغ مالى عملات مختلفة "أجنبية – محلية").

وبمواجهتهم اعترف اثنين منهم بمزاولتهما نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وأضاف الآخران برغبتهما فى استبدال مبلغ مالى من العملات المصرية مقابل مبلغ مالى من العملات الأجنبية واتفقوا على التقابل بمحل الضبط للاتفاق على العمولة، وإتمام عملية الاستبدال، فتم حبس المتهمين.