اليوم السابع
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القبض على المتهم بالتعدى على كلب ضال بالإسكندرية

الأربعاء، 29 يونيو 2022 08:11 م
القبض على المتهم بالتعدى على كلب ضال بالإسكندرية حبس -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالتعدى بالضرب على كلب ضال، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (إحدى السيدات "عضوة بإحدى جمعيات الرفق بالحيوان"، بمشاهدتها مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم خلاله أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على حيوان "كلب ضال" بدائرة القسم، فقامت بالتوجه للمنطقة محل الواقعة وعثرت على الكلب وقامت بإيداعه بالجمعية.
 
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه (عامل - مقيم بمحافظةالبحيرة).. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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