الغرفة التجارية بالإسماعيلية تؤكد مواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة

الإسماعيلية- صبرى غانم

ترأس المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية أجتماع مجلس الإدارة الدوري، لمناقشة جدول الأعمال بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة، و سكرتير عام الغرفة وصندوق الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكد المهندس أحمد عثمان خلال الاجتماع على مواجهة ارتفاع الاسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة مع الحفاظ على هامش ربح للتاجر من أهم اولويات الغرفة التجارية فى المرحلة الحالية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وشدد رئيس الغرفة أن المعارض هي الالتزام الوطنى لدى الغرفة تجاه الوطن والمواطن فى ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم والتأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمى بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والارتفاعات التى تمت فى عديد من السلع العالمية .

وقال عثمان ان هناك خطة عاجلة لإقامة عدد من المعارض الدائمة للسلع فى انحاء المحافظة بالتعاون مع محافظة الاسماعيلية.

من جانبه أكد اسامة العدوى عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية ، إن أقامة عدد من المعارض الثابتة من شأنه ضمان المواطن الحصول على اسعار مخفضة للسلع طوال العام.

وقال ايهاب زهدي أمين مساعد صندوق الغرفة وعضو مجلس الادارة، أن هناك استمرار ومتابعة ميدانية لجميع المعارض التي اقامتها الغرفة وآخرها معرض حديقة الشيخ زايد التي نظمتها الغرفة بالتنسيق مع مديرية التموين لضبط الاسعار.

وأكد زهدي على استبعاد اى تاجر يقوم برفع الأسعار بشكل غير مبرر دون الرجوع للغرفة وإدارة المعارض، لافتا الى ان المحافظة خصصت أماكن لإقامة معارض ثابته تسهم بتخفيف العبء عن المواطنين طوال العام .

جاء ذلك بحضور ابراهيم خميرة نائب رئيس الغرفة والمهندس ايهاب زهدي امين صندوق مساعد الغرفة،و جلال ابو الطاهر سكرتير عام الغرفة التجارية وكلا من اسامة العدوى و وائل ابراهيم و خالد الجداوى ومحمد السيد مدير عام الغرفة و امل ابراهيم ، والمهندس سعيد محمد شعيب، والمحاسب خالد الجداوى والدكتوره دينا ياقوت والدكتور ابراهيم فارس أعضاء مجلس الإدارة.