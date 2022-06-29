اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يونيو 2022 04:20 م
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العثور على رأس بشرية مقطوعة أمام محكمة ألمانية والشرطة تعتقل مشتبه به

الأربعاء، 29 يونيو 2022 04:06 م
العثور على رأس بشرية مقطوعة أمام محكمة ألمانية والشرطة تعتقل مشتبه به الشرطة الألمانية -أرشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت الشرطة الألمانية احتجازها رجلاً يشتبه في تركه رأسًا بشريًا أمام محكمة بون الجزئية الألمانية.
 
ونشرت وسائل إعلام ألمانية، أنه تم العثور على جثة على بعد بضع مئات من الأمتار على نهر الراين. وقالت الشرطة إنها تعتقد أن الجثة تخص الرأس المقطوع، وأشارت إلى إن المشتبه به البالغ من العمر 38 عاما من منطقة بون. 
 
وكان المارة قد أبلغوا الشرطة مساء الثلاثاء عن وجود جزء من جسم بشري أمام مدخل المحكمة، حسبما أفاد متحدث باسم الشرطة، لوكالة "د ب أ" الألمانية، وقالت الشرطة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في المنطقة ، وإنهم يبحثون عن شهود.

ألمانيا

الشرطة الالمانية

رأس بشرى

محكمة



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