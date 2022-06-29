العثور على جثة شاب من الدقهلية بمياه ترعة في ديرب نجم

استقبل مستشفي ديرب نجم المركزى،بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الأربعاء، جثة شاب من السنبلاوين فى بداية العشرينات، ادعاء حادث غرق بترعة الدباجية ناحية عزبة شعيب التابعة قرية ابو بري،دائرة مركز شرطة ديرب نجم،وتم انتشال الجثمان من قبل شرطة الانقاذ النهرى.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول" مينا ا ف"، 19عاما، مقيم السنبلاوين محافظة الدقهلية، جثة هامدة ، نتيجة حادث غرق مع وجود سحجات بالجثة، وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

حرر محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لتشىريح الجثة لبيان وجود شبهة في الوفاة من عدمه.