"الصحة" توجه نصائح للحجاج خلال أداء المناسك للوقاية من الأوبئة

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان حزمة من النصائح المهمة للحجاج المسافرين إلى السعودية لأداء مناسك الحج، وتضمنت أنه على الحجاج تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة واستخدام الشمسية، والاغتسال باستمرار، وعدم مشاركة المناشف الخاصة، والملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين، واستخدام سجادة الصلاة الخاصة.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه ينبغى على الحجاج تعريض الملابس وأغطية الفراش لأشعة الشمس بعد غسلها جيدًا، والحرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين.

ولفت إلى أنه عند التحلل من الإحرام ينبغي التأكد من استخدام أدوات نظيفة لقص أو حلق الشعر، منوهًا إلى ضرورة تجنب العناق أو التقبيل عند تحية الآخرين، وكذلك ضرورة الحفاظ على نظافة مكان السكن، والتخلص من مخلفات الطعام بصورة صحيحة.

وأكد ضرورة الإكثار من شرب السوائل، والحرص على التغذية الصحية السليمة من خلال تناول الأغذية الطازجة، والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة، مشددا على ضرورة الحرص على غسل الخضراوات والفاكهة جيدَا بماء نظيف، وحفظ الأغذية بصورة جيدة وعدم تعرضها للأتربة أو الحشرات.

وأشار إلى أنه ينبغى على الحجيج طلب الرعاية الصحية إذا كان مصابًا بالحمى أو السعال أو ضيق التنفس، وعدم تأخير طلب الاستشارة من البعثة الطبية في حالة الشعور بأي أعراض مرضية، وتناول الأدوية وفقًا لإرشادات الطبيب إذا كان الحاج يعاني من أي أمراض، فضلاً عن ضرورة البقاء بمكان الإقامة في حالة الشعور بأي أعراض مرضية، مؤكدا تواجد فرق البعثة الطبية المصرية للحج، في مقرات إقامة الحجاج المصريين لتقديم الرعاية الطبية للحجاج.