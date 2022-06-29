"الصحة" تكشف مواعيد عمل عيادات البعثة الطبية للحجاج المصريين بالسعودية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مواعيد عمل عيادات البعثة الطبية للحج بالسعودية، مؤكدة أنها تعمل يوميا على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة الحالة الصحية للحجاج المصريين وتقديم الخدمات الطبية، وتوفير الأدوية اللازمة، وذلك بعد وضع اللافتات واللوحات الإرشادية للتعريف بأماكن تمركز العيادات بالفنادق، وكيفية التواصل معها.

وقال الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي رئيس البعثة الطبية المصرية، إن توعية الحجاج بدأت مع بداية موسم الحج من خلال الصفحات الرسمية للوزارة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع: "يقدم الحجر الصحي بالمطار التوعية بالإجراءات الوقائية، ويقوم بتوزيع المطويات التي تتضمن التعريف بالغذاء الصحي، وكيفية الوقاية والتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، كما يتم عرض الأفلام التوعوية بشاشات العرض في مطار القاهرة".

يذكر أن البعثة نظمت عدة ندوات توعوية بفنادق إقامة الحجاج المصريين بمكة والمدينة، لافتا إلى أن الندوات تتضمن كيفية التعامل مع البيئة المحيطة، من حيث الحفاظ على نظافة الغرف، وقواعد حفظ الطعام، والتأكيد على ضرورة غسل الأيدي والاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم تبادل الأدوات الشخصية مع الغير.