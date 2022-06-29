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الشباب والرياضة بشمال سيناء تنظم احتفالات بذكرى ثورة يونيو

الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:29 م
الشباب والرياضة بشمال سيناء تنظم احتفالات بذكرى ثورة يونيو جانب من الاحتفال
شمال سيناء - محمد حسين

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احتفلت مديرية الشباب والرياضة  بشمال سيناظ بالذكري التاسعه لثورة 30  يونيو  بملاعب مركز شباب مدينة العريش  بحضور كليب راشد مدير عام المديرية وعبد المقصود رمضان مدير إدارة الطلائع وخالد مكاوي مدير إدارة البرلمان، والتعليم المدني ومحمود الشريف مدير إدارة خدمات الشباب ووليد ابو خليل مدير إدارة الرياضة وجمهور كبير من أولياء الأمور وأعضاء وراد المركز.
 
اشتمل الحفل على عروض فنية ورياضة متعددة قدمتها فرقة الفن التعبيري للطلائع بمركز شباب مدينة العريش و السلام وعرض لفرقة الفنون الشعبية بمركز الفنون والإبداع وعروض التنورة بخلاف العروض الرياضية لفرق المركز المختلفة (كرة القدم وكرة السلة والكاراتية والجمباز) .
 
ونظمت مباراة في الكرة الطائرة جلوس لذوي الهمم والاختبارات الخاصة ومشروع الفتاة والمرأة كرة اليد للبنات.

شمال سيناء

ثورة 30 يونيو

مركز شباب العريش

الشباب والرياضة



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