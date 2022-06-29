السيطرة على حريق بمصنع فى قليوب دون إصابات

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة علي حريق بمصنع طباعة رول بلاستيك بمنطقة عزبة عيوط أبو سنة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص سبب الحريق، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق بمصنع طباعة رول بلاستيك بمنطقة عزبة عيوط أبو سنة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق، وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء و2 خزان استراتيجى، وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمصنع طباعة رول بلاستيك بمنطقة عزبة عيوط أبو سنة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب، فيما انتهي رجال الحماية المدنية بالقليوبية من أعمال التبريد لموقع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.