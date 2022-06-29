السويس تستعد لعيد الأضحى.. تجهيز الحدائق والشواطئ وتوفير المستلزمات الطبية

السويس - فريق المحافظات

بدأت محافظة السويس استعدادها لعيد الأضحى من خلال إعادة صيانة الحدائق والمتنزهات، والتأكد من جاهزية شاطئ السوايسة لاستقبال مواطنى المحافظة ومنع الإشغالات بالكورنيش وممشى أهل السويس والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات وغيرها من الاستعدادات.

وقال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس إن المحافظة بدأت بالفعل استعداداتها لعيد الأضحى من خلال التوجيه بعمل الصيانات اللازمة فى الحدائق العامة والمتنزهات ورفع القمامة دوريا ومنع وجود أى إشغالات تعوق المواطنين أثناء تواجدهم للاحتفال بالعيد.

وأضاف أنه طلب من رؤساء الأحياء باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بمنع الإجازات خلال أيام العيد والتواجد فى الشارع السويسى لحل أى مشكلة والتنبيه على قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحى بإنهاء أى أعمال صيانة قبل أيام العيد.

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وقال محافظ السويس عبد المجيد صقر إن غرفة العمليات بالمحافظة ستعمل على تلقى أى شكاوى خلال أيام العيد وتوجيهها على الفور للجهات المختصة وإعداد تقرير يومى عن جميع المرافق العاملة فى السويس.

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وطلب محافظ السويس من المواطنين الذبح داخل مجزر السويس وعدم الذبح فى الشوارع حفاظاً على البيئة والمظهر الحضارى للمحافظة.

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس إنه تم تكليف مدراء المستشفيات بمنع الاجازات نهائياً خلال أيام عيد الأضحى وإعداد تقرير عاجل عن المستلزمات الطبيه ومدى توافرها والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر السيارات فى الطرق الرئيسية والشوارع للتدخل العاجل حال وقوع أى حوادث.

وأضاف أنه تم إعداد جدول النوتجيات للأطباء طوال إجازة العيد وسيتم الالتزام به، مشيرا إلى أنه كلف إدارة الطب الوقائى بتنفيذ حملات على الأسواق للتأكد من سلامه الأغذية المعروضة وصلاحيتها للاستخدام الآدمى.

وقال شعبان حمدان مدير مشروع الشاليهات والشواطئ إن شاطئ السوايسة سوف يكون جاهز لاستقبال نحو 300 ألف مواطن خلال إجازة العيد.