اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السعودية تعلن غرامة 10 آلاف ريال لكل من يتم ضبطه قادمًا للحج من دون تصريح

الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:43 ص
السعودية تعلن غرامة 10 آلاف ريال لكل من يتم ضبطه قادمًا للحج من دون تصريح الحج - أرشيفية
أ ش أ

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أكد المتحدث الرسمي للأمن العام بالسعودية العميد سامي بن محمد الشويرخ، أنه سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه قادمًا للحج من دون تصريح بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وذلك تنفيذا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول الراغبين في الحج على تصريحٍ بذلك من الجهات المختصة.


وأهاب الشويرخ - وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء - بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحج، مؤكدًا أن رجال الأمن سيؤدون مهامهم في جميع الطـرق والممرات المؤدية إلى المسجـد الحرام والمشاعر المقدسة وداخلها؛ لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.


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