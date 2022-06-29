اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 يونيو 2022 04:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن 7 سنوات لسائق قتل جاره بمفك فى مشاجرة بالإسكندرية

الأربعاء، 29 يونيو 2022 03:31 م
السجن 7 سنوات لسائق قتل جاره بمفك فى مشاجرة بالإسكندرية محكمة
الإسكندرية -فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك وعضوية كل من المستشار محمد سامح سعد الدين محمد والمستشار عبد العاطى مسعود شعلة وسكرتير الجنايات محمد عثمان بالسجن 7 سنوات للمتهم "م.ن.ف" سائق لاتهامه بضرب أفضى لموت للمجنى عليه "ح.ش.م".

تعود أحداث  القضية رقم 473 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد بمشاجرة بين المتهم والمجنى عليه وعلى إثرها تم نقل المجنى عليه إلى المستشفى لتلقى العلاج وتوفى بعد ذلك.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك أنه على إثر خلافات سابقة بين المتهم "م.ن" سائق وبين المجنى عليه "ح.ش" صاحب محل، فوجئ المتهم بالمجنى عليه قادما نحوه حاملا طولة وما أن أبصر المتهم حتى نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة ما أثار حفيظة المتهم وقام بجلب آلة حادة مفك وتعدى على المجنى عليه وأصابه عدة إصابات، وتم إنهاء المشاجرة إلى أن المجنى عليه تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج وتوفى بعد ذلك، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.


أخبار الإسكندرية

عقوبة ضرب أفضى للموت

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة