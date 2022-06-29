السجن 7 سنوات لسائق قتل جاره بمفك فى مشاجرة بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك وعضوية كل من المستشار محمد سامح سعد الدين محمد والمستشار عبد العاطى مسعود شعلة وسكرتير الجنايات محمد عثمان بالسجن 7 سنوات للمتهم "م.ن.ف" سائق لاتهامه بضرب أفضى لموت للمجنى عليه "ح.ش.م".



تعود أحداث القضية رقم 473 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد بمشاجرة بين المتهم والمجنى عليه وعلى إثرها تم نقل المجنى عليه إلى المستشفى لتلقى العلاج وتوفى بعد ذلك.



وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك أنه على إثر خلافات سابقة بين المتهم "م.ن" سائق وبين المجنى عليه "ح.ش" صاحب محل، فوجئ المتهم بالمجنى عليه قادما نحوه حاملا طولة وما أن أبصر المتهم حتى نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة ما أثار حفيظة المتهم وقام بجلب آلة حادة مفك وتعدى على المجنى عليه وأصابه عدة إصابات، وتم إنهاء المشاجرة إلى أن المجنى عليه تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج وتوفى بعد ذلك، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.