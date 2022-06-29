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السجن 5 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بقضية "أنصار بيت المقدس"

الأربعاء، 29 يونيو 2022 02:01 م
السجن 5 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بقضية "أنصار بيت المقدس" هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قضت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد حماد، بالسجن 5 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس".

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشارين محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة ووائل عمران، وأمانة سر أحمد صبحى عباس.

 

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم وباقى المتهمين بالدعوى، والذين حكم عليهم فى وقت سابق، العديد من التهم منها اتهامات بالاتفاق والمساعدة والاشتراك فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد، بعد عزل مرسى، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، والنقيب محمد أبوشقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية فى سبتمبر 2013، وتفجير مديريتى أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014.


بيت المقدس

أنصار بيت المقدس

اخبار مصريه

المستشار محمد حماد



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