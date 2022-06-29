السجن 10 سنوات لعامل قتل شخصا فى مشاجرة بالإسكندرية

الاسكندرية-فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة والمستشار محمد حسن منيع وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب بالسجن 10 سنوات للمتهم "أ.ن.ف" عامل لاستعراضه القوة وقتل المجنى عليه "ن.ج س".



تعود أحداث القضية رقم 32316 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزه أول عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول يفيد بوقوع مشاجرة وعلى إثرها تم نقل المجنى عليه إلى أحد المستشفيات التى أفادت أنه توفى عقب تلقيه العلاج.



وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول أنه على إثر مشاجرة فى العصافرة بدائرة القسم تدخل المجنى عليه "ن.ج.س" بائع خضار لفض المشاجرة وطعنه المتهم "أ.ن.ف" عامل معمار بسلاح أبيض سكين وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج ولقى مصرعه بعد ذلك متأثرا بإصابته، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.