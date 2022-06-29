السجن المشدد 6 سنوات لربة منزل وزوجها 10 سنوات لضربهما فتاة حتى الموت

الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك ، وعضوية المستشارين محمد سامح سعد الدين محمد وعبد العاطى مسعود شعله، وأمانة سر محمد عثمان، بالسجن المشدد 6 سنوات لربة منزل وزوجها المشدد 10 سنوات وإلزامهما بالمصاريف الجنائية لتعديهم على طفلة ابنة شقيق المتهمة لتأديبها وإصابتها بإصابات بالغة باستخدام الخرطوم والقداحة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.



وكانت قد بدأت الواقعة بتاريخ 9 فبراير 2021 عندما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بوجود طفله تبلغ من العمر 11 عام بأحد المستشفيات الخاصة بها إصابات بالغه ولم يستطيع الفريق الطبى إسعافها ولفظت أنفاسها الأخيرة، وبالتحريات تبين أن الطفلة تعيش مع شقيقة والدها "ه.ا" 25 عام ربة منزل وزوجها " ا.ح.م" 28 عام مكوجى فى المنزل وكانا دائما التعدى عليها بالضرب لتأديبها وفى يوم الواقعه استخدمها "خرطوم وقداحه" وتسببا لها فى حروق وكدمات وسحجات متفرقه فى جميع انحاء الجسم .



وأوضح تقرير الطب الشرعى وجود حروق قديمه وحديثه فى الجسم وتورم فى العين والأنف وضربة بالرأس تسببت فى شرخ بالجمجمه ونزيف على المخ وتسببت الإصابة فى وفاتها .



تم ضبط المتهمين وإحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية برقم 31012 الدخيلة والتى أصدرت حكمها المتقدم .







