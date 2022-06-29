الرقابة المالية توافق على تجديد قيد شركة وساطة إعادة التأمين لمدة 3 سنوات

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1092 لسنة 2022، بشأن تجديد قيد شركة أبكس لوساطة إعادة التأمين بسجل وسطاء إعادة التأمين (شخص اعتبارى) بالهيئة لمدة 3 سنوات تبدأ اعتبارًا من 25 يوليو المقبل.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2022 نحو 17.641 مليار جنيه مقابل 16.052 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 9.9%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 6.892 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2022، مقابل 7.302 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة انخفاض 5.6%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 10.749 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2022 مقابل 8.749 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 22.9%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 9.169 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2022 مقابل 7.603 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 20.6%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.085 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2022 مقابل 3.606 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة انخفاض 14.4%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 6.084 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2022 مقابل 3.997 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 20.6%.