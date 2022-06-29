الرعاية الصحية: اعتماد 4 منشآت صحية جديدة ببورسعيد وفقًا للمعايير القومية

كتب وليد عبد السلام

وجه مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن خالص تمنياته بأن تشهد الفترة القادمة مزيد من الإنجازات والإنجازات التي تُبنى على هذه الثورة العظيمة، مما يسهم في استعادة ثقة الشعب المصري في دولته العظيمة، وكذلك ترسيخ مكانة مصر عالميًا بين جميع دول العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس إدارة الهيئة، رقم (52)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل ورسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية، لضمان استمرارية أداء دور الهيئة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية، وكذلك دعم الاحترافية في إدارة وقيادة الرعاية الصحية.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، خالص التهنئة لجميع أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وكافة العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يعيده الله عليهم وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليُمن والبركات.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، عن اعتماد 4 منشآت صحية جديدة تابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، وهم (مستشفى دار صحة المرأة "النساء والولادة التخصصي سابقًا"، إضافة إلى وحدتي طب أسرة "بحر البقر الجديدة، والجرابعة"، وكذلك مركز طب أسرة بلال بن رباح).

ووافق مجلس إدارة الهيئة، على صرف مكافأة استثنائية للعاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة الحاصلة على درجة الاعتماد حديثًا، نظير جهودهم المتميزة في الوصول لهذا الإنجاز، والحصول على درجة الاعتماد والجودة وفقًا للمعايير القومية المعترف بها دوليا من منظمة الإسكوا العالمية.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أن إجمالي المنشآت الصحية التابعة للهيئة والحاصلة على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية بلغ عددها 40 منشآة صحية حتى الآن، منها 38 منشآة ببورسعيد، إضافة إلى مستشفى طيبة التخصصي بالأقصر، ومستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء، كما لفت إلى كسر حاجز 170 منشآة مسجلة ومعتمدة.

واستعرضت الدكتورة فاتن عبدالعزيز، ممثل نقابة الصيادلة بمجلس إدارة الهيئة، مقترح متكامل لإنشاء مركز الدواء بالمقر الرئيسي للهيئة، ومراكز تابعة له بالفروع والمستشفيات بمحافظات التأمين الصحي الشامل، ويضم وحدة لليقظة الدوائية، مشيرة إلى أنه سيختص بالحد من الأثار العكسية وتفاعلات الدواء وتقييمها عن طريق الإبلاغ عن الآثار العكسية للدواء سواء الواردة من المستشفى أو المريض أو ذويه، إضافة إلى نشر الأبحاث على المستوى المحلي "المستشفيات"، كما استعرضت مقترح آلية عمل تلك الوحدات بما يضمن التنسيق بينها وبين هيئة الدواء المصرية.

وقرر مجلس إدارة الهيئة، تشكيل لجنة لاتخاذ الخطوات التنفيذية نحو إنشاء مركز الدواء الرئيسي والمراكز الفرعية ووحدات اليقظة الدوائية التابعة له، وكذلك اختيار الرؤساء الأكفاء لإدارة تلك المراكز والوحدات طبقًا لمعايير اختيار رؤساء الأقسام والوحدات الفنية المتخصصة، وذلك بعد استيفاء جميع الملاحظات الفنية الواردة من ممثل نقابة الصيادلة بالمقترح السالف ذِكره.

وكلف الدكتور أحمد السبكي، الإدارة التنفيذية بإعداد تقرير شهري عن أعمال لجنة الإمداد والتموين الدوائي بالهيئة، لافتًا إلى أهمية تنظيم برامج تدريبية للمقرر انضمامهم للعمل بمركز الدواء الرئيسي والمراكز الفرعية والوحدات التابعة له بعد إنشائها للقيام بالمهام المنوطة إليهم بكفاءة عالية، والتي تختص بإعداد ومراجعة قواعد البيانات الخاصة بالأدوية وتحديثها بشكل مستمر مع هيئة الدواء المصرية، ولتصبح أداة تنسيقية لإبلاغ هيئة الدواء المصرية عن أية مضاعفات أو أعراض جانبية مسجلة للأدوية التي يتم تداولها داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية.

وناقش اجتماع مجلس الإدارة، موقف تحصيل المطالبات بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية، حيث وجه الدكتور أحمد السبكي، بتشكيل لجنة خلال أسبوعين من تاريخه، ويترأسها الدكتور فريد محرم خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي للهيئة، تضم كافة المقترحات وتحديد المسئوليات لكل جهة سواء داخل الهيئة أو خارجها لتيسير تحصيل المطالبات.

وكلف الدكتور أحمد السبكي، الإدارة التنفيذية بإنشاء وحدة مركزية برئاسة الهيئة تختص بالإشراف على متابعة إصدار المطالبات بجميع المستشفيات داخل قطاع الرعاية الصحية والعلاجية، وما يماثلها في المحافظات، وشدد على توثيق كافة التعليمات التي تسهم في استيفاء الهيئة حقوقها من تحصيل المطالبات، وموجهًا بعرض تقرير شهري عن الموقف المالي وموقف التحصيل يشمل مصفوفة موضح بها كافة التحديات لإصدار وتحصيل المطالبات لدراستها والعمل على حلها.

وثمَّن السبكي، خطاب الشكر الذي أرسله السيد أوكا هيروشي سفير دولة اليابان للحكومة المصرية وهيئة الرعاية الصحية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به هيئة الرعاية الصحية في تطوير الرعاية الصحية وإعادة صياغة المشهد الصحي في مصر، وذلك بعد جولته الأخيرة لمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، 9 يونيو الجاري.

واستعرضت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض والمشرف العام على التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة، خلال الاجتماع، دراسة متكاملة لآلية عمل مدارس التمريض بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تتضمن الخطة المستقبلية لاحتياجات ضم عدد من مدارس التمريض إلى هيئة الرعاية الصحية، والعمل على تطويرها، من حيث البنية التحتية بما يتوافق مع مستوى معاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق المنظومة، مما يسهم في إتاحة المزيد من الفرص التعليمية الفنية، في إطار السعي لتغطية احتياجات المنشآت الصحية التابعة للهيئة من الأطقم التمريضية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تدريجيًا، خاصة مع توسع المنظومة وامتدادها إلى كافة محافظات الجمهورية مستقبليًا.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، بإعداد مقترح متكامل شامل كافة الجوانب القانونية والمالية، بالإضافة إلى الجوانب الفنية التي تم إعدادها لضم تلك المدارس، للعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، على مقترح صرف مكافأة سنوية لأعضاء هيئة التدريس بمعاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتوازي مع إعداد لائحة فنية ومالية لهم.

واستعرض الدكتور إيهاب هيكل، ممثل نقابة أطباء الأسنان بمجلس إدارة الهيئة، خطة مشروع الترويج لخدمات طب الأسنان وعمليات التجميل بها للأجانب والسائحين في إطار مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر)، موضحًا مقومات السياحة العلاجية، والمنتجعات العلاجية وفقًا لترتيب الاتحاد الدولي للمنتجعات، ومشيرًا إلى أهمية إنشاء مركز متميز للهيئة لتقديم خدمات السياحة العلاجية، وتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، إضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية بين العميل ومقدم الخدمات السياحية ومقدم الخدمة الصحية.

وكلف الدكتور أحمد السبكي، الإدارة التنفيذية للهيئة باختيار عناصر العمل ذات الخبرة والمؤهلة لوضع خطة تنفيذية لتنشيط العمل بمشروع (نرعاك في مصر)، وكذلك وضع الخطوات التنفيذية لها وفقًا للمستهدف منها، مشددًا على أهمية الاستفادة من إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية لتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية بها، ومؤكدًا على أهمية عقد الشراكات العربية والدولية للوصول إلى القدرة التنافسية بهذا المجال، وتحقيق استراتيجية الهيئة الرامية إلى وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.

واطلع مجلس إدارة الهيئة، خلال الاجتماع، على تسجيل العلامة التجارية (نرعاك في مصر)، كأول علامة مسجلة تمتلكها الهيئة لمشروعها للسياحة العلاجية، وهو ما يحقق الرواج والانفراد للعلامة التجارية (نرعاك في مصر) محليًا وإقليميًا ودوليًا، حيث يسهم تسجيل هذه العلامة التجارية في خلق هوية مستقلة لمشروع السياحة العلاجية، بما يروج لمستوى الخدمة الطبية العلاجية والفندقية المتميزة التي تقدمها الهيئة من خلال منشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، إضافة إلى خلق المصداقية لدى المنتفعين ومتلقي الخدمة الطبية، بما يحقق رضاءهم عن مستوى الخدمة الطبية المتميزة والتي تضاهي مستويات الجودة العالمية.

واستعرض الاجتماع، خطة تطوير وتجهيز المقر الإقليمي للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات إقليم القناة، شامل مقر فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك تمهيدًا لتشغيله طبقًا للبرنامج الوظيفي المخصص له وفقًا لتقديرات الإدارة التنفيذية بالهيئة، كما وافق مجلس إدارة الهيئة على إنشاء مقر فرعي للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في إطار بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة.