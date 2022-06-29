الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي العميد تامر أبو زيد للتعزية في وفاة الدكتور هاني خليفة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزيةالأربعاء، 29 يونيو 2022 11:30 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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