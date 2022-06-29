اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يونيو 2022 12:22 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:30 ص
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي العميد تامر أبو زيد للتعزية في وفاة الدكتور هاني خليفة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر

رئاسة الجمهورية

الدكتور هاني خليفة



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