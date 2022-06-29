اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يونيو 2022 03:22 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ الكونغو الديمقراطية وجيبوتي بعيد الاستقلال

الأربعاء، 29 يونيو 2022 02:49 م
الرئيس السيسي يهنئ الكونغو الديمقراطية وجيبوتي بعيد الاستقلال الرئيس عبدالفتاح السيسي
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسكيدي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.


وأوفد الرئيس السيسي، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة. 


كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. 


وأوفد الرئيس السيسي، أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية جيبوتي بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.


الرئيس السيسي

الكونغو الديمقراطية

جيبوتى



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