الرئيس السيسي يهنئ الكونغو الديمقراطية وجيبوتي بعيد الاستقلال

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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسكيدي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.



وأوفد الرئيس السيسي، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.



كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.



وأوفد الرئيس السيسي، أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية جيبوتي بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.