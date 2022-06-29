الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة لسلطنة عمان والبحرين

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأربعاء، إلى أرض الوطن بعد زيارة لسلطنة عمان ومملكة البحرين، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة لسلطنة عمان والبحرينالأربعاء، 29 يونيو 2022 08:50 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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