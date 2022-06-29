اليوم السابع
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الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة لسلطنة عمان والبحرين

الأربعاء، 29 يونيو 2022 08:50 م
الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة لسلطنة عمان والبحرين الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأربعاء، إلى أرض الوطن بعد زيارة لسلطنة عمان ومملكة البحرين، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي

الرئيس السيسي

زيارة الرئيس السيسي للبحرين

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