الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة لسلطنة عمان والبحرين

كتب محمد الجالى

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأربعاء، إلى أرض الوطن بعد زيارة لسلطنة عمان ومملكة البحرين، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.