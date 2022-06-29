الرئيس السيسى وملك البحرين يشهدان مراسم توقيع اتفاقيات اقتصادية وعلمية

كتب محمد الجالى

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الصخير الملكى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزعيمان شهدا مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والاستثمار، والتعاون القانوني والقضائي، وتنمية الصادرات، وتنظيم المعارض، وحماية البيئة، والتربية والتعليم، وخدمات الشحن البحرية والجوية، والتعاون بين محافظة العاصمة بمملكة البحرين ومحافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية.