الرئيس الأوكرانى يعلن قطع جميع العلاقات مع سوريا بعد اعترافها باستقلال لوجانسك ودونيتسك

كتب محمد جمال

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قطع كييف جميع العلاقات مع سوريا بعد اعترافها باستقلال وسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

يذكرأن، أعلنت وزارة الخارجية السورية قرار الحكومة بالاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله إنه "تجسيدا للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في المجالات كافة فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوجانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية".