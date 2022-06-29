الرئيس الأوكرانى يحذر: بوتين قد يهاجم دول الناتو العام المقبل

كتب محمد جمال

حذر الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، اليوم الأربعاء، قادة الناتو من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يشن هجمات على إحدى دول الناتو فى غضون عام، وخلال خطاب ألقاه عبر الفيديو في قمة الناتو في مدريد، حذر زيلينسكي الحاضرين في القمة من أن بوتين قد يسعى لمهاجمة دول أخرى إذا لم يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات ضده.

ووفقًا لشبكة “سي إن بي سي”، قال زيلينسكي: “العام المقبل، قد يكون الوضع أسوأ ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا ولكن أيضًا للعديد من الدول الأخرى، ربما أعضاء الناتو، الذين قد يتعرضون لهجمات من روسيا”.

طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، من قادة التحالف العسكري أثناء اجتماعهم قبول طلب بلاده للانضمام إلي الناتو، قائلا: “ألم تدفع أوكرانيا ما يكفي للانضمام إلى الناتو؟”

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال زيلينسكي، “هل مساهمتنا في الدفاع عن كل من أوروبا والحضارة بأكملها لا تزال غير كافية؟ ما هو المطلوب إذن؟”.