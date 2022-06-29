الذكرى السابعة لاغتيال النائب العام.. أسلحة وذخيرة بأحراز قتلة هشام بركات

كتب إيهاب المهندس

مع حلول الذكرى السابعة، لاستشهاد محامى الشعب المستشار هشام بركات، والذى اغتالته يد الإرهاب عبر تفجير موكبه صباح يوم 29 يونيو 2015، صدر حكم نهائى من محكمة النقض بإقرار إعدام 9 متهمين وتخفيف الأحكام لـ17 متهما ما بين المؤبد والمشدد والبراءة، واستمرار أحكام حكم المحاكمة الأولى لباقى المتهمين.

وخلال نظر الجلسات وبالتحديد يوم 31 يوليو 2016، فضت المحكمة أحراز المتهمين بالقضية، وتبين أن الحرز الأول عبارة عن جهاز "لاب توب" مضبوط بحوزة المتهم أبو القاسم على يوسف، وحرز ثانى عبارة عن مظروف بيج اللون كبير الحجم وبداخله شنطة سوداء اللون تخص نفس المتهم.

كما تبين أن الحرز السابع عبارة بندقية آلية وخزينتين تم ضبطهم بحوزة المتهم محمود كامل، ومظروف أبيض بداخله 14 طلقة آلية وخزنة تخص نفس المتهم، وحرز ثامن عبارة عن مظروف أبيض صغير الحجم يخص المتهمة بسمة رفعت، وحرز عاشر عبارة عن مظروف بيج اللون بداخله رقم الحساب الخاص لذات المتهمة على موقع التواصل الاجتماعى.

كما تبين أن الحرز رقم 11 خاص بالمتهمة "بسمة" عبارة عن كرتونة كبيرة الحجم بداخلها جهاز كمبيوتر، وعلامة رابعة، وجراب طبنجة، وحرز يحمل رقم 12 عبارة عن طبنجة وبداخلها 5 طلقات يخص المتهم ياسر إبراهيم، وحرز يحمل الرقم 13 عبارة عن حقيبة سوداء اللون بداخلها خنجر يخص نفس المتهم، وحرز رقم 14 عبارة عن مظروف بيج اللون بداخله هاتفين محمول.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015، ووجه للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.