الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية وتصفية حوالى 100 مسلح

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها قامت بتصفية ما يقرب من 100 مسلح من كتيبة "كراكن" الأوكرانية بمنطقة خاركوف وتكبيد اللواء العاشر الأوكراني خسائر فادحة وهزيمة الكتيبة (108) بالكامل.



وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء- "تمكنت القوات الروسية من إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز (ميج 29) في منطقة باشتانكي بنيكولاييف، كما تم إسقاط مقاتلتين من طراز (سو 25) في خاركوف وبمنطقة خيرسون ومروحية من طراز (مي 8) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة نيكولاييف".. مضيفة أنه "تم تدمير تسع مسيرات أوكرانية في منطقة خاركوف ودمرت القوات الروسية بصواريخ عالية الدقة قاعدة لإصلاح معدات القوات المسلحة الأوكرانية، وثمانية مستودعات ذخيرة وأسلحة، ومخزن وقود".



وأوضح البيان أن القوات الجوية الروسية دمرت أربعة مواقع قيادة، بما في ذلك كتيبة الدفاع الإقليمي "خاركوف 1" و "خاركوف 2"، وقاعدة تدريب المرتزقة الأجانب بالقرب من نيكولاييف، كما استهدفت قاعدة إصلاح معدات للقوات الأوكرانية في ليسيتشانسك، وثمانية مستودعات ذخيرة ومخزنا للوقود في منطقة نيكولاييف بأسلحة عالية الدقة.