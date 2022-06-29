اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حريق منزل فى كرداسة دون إصابات

الأربعاء، 29 يونيو 2022 09:31 ص
الحماية المدنية تسيطر على حريق منزل فى كرداسة دون إصابات حريق منزل- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل فى قرية كرداسة بالجيزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات وتم ندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق ووجود شبهة جنائية من عدمه.
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا باندلاع حريق داخل منزل فى منطقة كرداسة وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 

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