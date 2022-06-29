اليوم السابع
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الحكومة تنفى منع دخول الأطفال دون السن القانونية منطقة الأهرامات بالجيزة

الأربعاء، 29 يونيو 2022 09:14 ص
الحكومة تنفى منع دخول الأطفال دون السن القانونية منطقة الأهرامات بالجيزة المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن  صدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانوني نهائياً لمنطقة الأهرامات بالجيزة، وتواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانوني نهائياً لمنطقة الأهرامات بالجيزة.
 
وأكدت أنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أنه يُسمح بدخول الأطفال دون السن القانونية بكافة المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية بما فيها منطقة الأهرامات، شرط وجود رقابة عليهم سواء من أولياء الأمور أو مشرفي الرحلات المدرسية، وذلك بهدف حمايتهم في المقام الأول، مع تعريفهم بالتاريخ والحضارة المصرية دون الإضرار بالسياحة وزوار مصر، نتيجة أي سلوكيات خاطئة، مُشيرةً إلى أنه يُطلب من كافة زوار المناطق الأثرية إظهار إثبات الشخصية قبل قطع التذكرة، وذلك ليتم احتساب قيمة التذكرة حسب سن الزائر أو تقدير من يتم إعفاؤهم. 
 
وفي سياق متصل، تصدر الوزارة تصاريح سنوية لجميع المناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتوحة للزيارة، للمصريين من جميع الأعمار، حيث يصل سعر التصريح السنوي للمصريين والعرب المقيمين إلى 400 جنيه سنوياً، ولتلاميذ المدارس الحكومية والخاصة والدولية 50 جنيهاً سنوياً، وطلاب الجامعات المصريين والعرب المقيمين 125 جنيهاً سنوياً، وذلك تشجيعاً لزيارة الأطفال وطلاب المدارس للمناطق الأثرية والمتاحف، وإثراء معارفهم وتجاربهم بما تتمتع به بلدهم من مقومات سياحية وأثرية متنوعة.

الاطفال

منطقة الاهرامات

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

المركز الإعلامى لمجلس الوزراء

منطقة الأهرامات بالجيزة

دخول منطقة الأهرامات بالجيزة

ضوابط منطقة الأهرامات بالجيزة

اليوم السابع بلس



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