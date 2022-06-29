الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لـ3 متهمين باستعراض القوة فى الغربية

الغربية - محمد طارق

أصدرت المحكمة الاقتصادية بمجمع محاكم طنطا في محافظة الغربية، برئاسة المستشار مصطفى فراج، والمستشارين رؤساء بالمحكمة جمال حماد، وأحمد الأدهم، محمد الفخراني، وممثل النيابة العامة عمر عبد الجليل في القضية التي تحمل رقم 516 لسنة 2022 جنح اقتصادي طنطا، والمتهم فيها ثلاثة متهمين باستعراض القوة أمام المواطنين وتعرضهم لحرمة حياتهم الخاصة وإلقاء أكياس المياه عليهم أثناء سيرهم بالشوارع، بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية مقطع بمواقع التواصل الاجتماعي من قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون الدراجات البخارية وبحوزتهم أكياس ممتلئة بالمياه، ويقومون بإلقائها علي الماره أثناء سيرهم، الآمر الذي يكدر صفو الآمن العام ويخلق حالة من الفوضي.



وبالاستعانة بالوسائل والتقنيات الحديثة " كاميرات المراقبة " توصلت الي صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها كلا من "أحمد م ا ال"، و"معاذ م ح ه"، و"رامي ا ح ش"، حيث تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنمر علي المواطنين وتصويرهم لجني المشاهدات.