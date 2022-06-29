اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجنرال بيتر بيفل يعلن خوضه للانتخابات الرئاسية في التشيك يناير 2023

الأربعاء، 29 يونيو 2022 03:19 م
الجنرال بيتر بيفل يعلن خوضه للانتخابات الرئاسية في التشيك يناير 2023 التشيك - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الجنرال التشيكي بيتر بيفل أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها خلال شهر يناير من العام المقبل 2023.


وأشار بيفل، الذي شغل سابقا منصب رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) - في تصريحات نقلها راديو (براغ الدولي)، اليوم الأربعاء إلى أنه يجمع التوقيعات التي تدعم ترشحه، متوقعا أن يصدر إعلان رسمي هذا الصدد خلال شهر أغسطس 2022، لافتا إلى أنه يجهز لحملته الانتخابية 


ويعد بيفل، الذي شغل منصبه الدولي خلال الفترة بين عامي 2015 و2018، من المنافسين البارزين على المنصب، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أنه بمفرده لديه الفرصة للتغلب على رئيس الوزراء التشيكي الحالي أندريج بابيس، خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.. فيما لم يؤكد بابيس رسميا حتى الآن ترشحه للسباق الرئاسي من عدمه، غير أن احتمالية ترشحه لشغل المنصب مرتفعة.


التشيك

انتخابات الرئاسة فى التشيك

بيتر بيفل

ناتو

حلف شمال الأطلسى



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